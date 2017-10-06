Erhan Çelik TRT'ye veda etti

TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik TRT'den ayrıldı.
TRT 1 Ana Haber'de veda ettiğini açıklayan Çelik, "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.