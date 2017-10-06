Erhan Çelik TRT'ye veda etti

TRT 1 Ana Haber spikeri Erhan Çelik TRT'den ayrıldı.

TRT 1 Ana Haber'de veda ettiğini açıklayan Çelik, "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.