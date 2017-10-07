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Ertuğrul'un ölüm haberiyle yıkıldılar

Reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk fragmanına Ertuğrul'un şehit olduğu haberi damga vurdu.

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TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Yaz sezonu nedeniyle ekran macerasına ara veren dizinin 4. sezon ilk fragmanındaki görüntülerin ardından Ertuğrul'un akıbeti merak konusu oldu.
 
ERTUĞRUL ÖLDÜ MÜ?
Fragmanındaki görüntülere göre; Ertuğrul şehit düşüyor, haberi alan oba halkı kahroluyor. Peki Ertuğrul öldü mü? Bu sorunun yanıtını merak eden izleyiciler Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihini araştırıyor.
 
AY SONUNDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR
Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak tarihi dizinin geçen yıl 26 Ekim'de başlamış olması, 4. sezonun da bu ay sonunda başlayabileceğini düşündürüyor.

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