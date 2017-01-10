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ESMEDYA'dan Kızılay'a büyük destek

ESMEDYA çalışanları, Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamasının ardından, Türk Kızılayı tarafından şirket binası içerisinde kurulan kan bağışı standında kan vererek kampanyaya destek oldu.

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Kızılay Genel Başkanı Kenan Kınık'ın kan stoklarının yetersiz olduğunu belirtmesi ve vatandaşlardan kan bağışı yaparak destek olmaları yönündeki çağrısı tüm yurtta karşılık buldu. Kampanya çerçevesinde 13 bin 241 ünite kan toplanarak Kızılay tarihinin en büyük kan bağışına imza atıldı.

Kampanyaya en büyük destek ESMEDYA çalışanlarından geldi. Kınık'ın çağrısına duyarlı davranan ESMEDYA çalışanları, kampanyaya destek vermek amacıyla adeta seferber oldu.  Bağışlanan her kanın kurtarılan 3 can demek olduğunu unutmayan çalışanlar kampanyaya kurulan kan bağışı standında kan vererek destek oldu.

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