Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun ölecek mi? Diriliş'te heyecan doruğa çıktı! Halime Hatun kimdir ve tarihte ölümü nasıl olmuştur?

Diriliş dizisinde Halime Hatun rolünde başarılı bir performans sergileyen Esra Bilgiç, dizide Halime Hatun'un öldüğü sahneyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bilgiç, yeni sezonda dizinin hikayesinin değişeceğini ve bu sebeple Halime Hatun karakterine son verildiğini bildirdi.

İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN 3 DİLDE YAYINLADIĞI HALİME HATUN AÇIKLAMASI

HALİME HATUN ERTUĞRUL GAZİ'NİN EŞİDİR

Osmanlı Beyliği'ni kuran Osman Bey'in annesi ve Ertuğrul Gazi'nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi'nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Gazi adında üç evlat veren hatundur. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bursa Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir türbelerine.

PEKİ HALİME HATUN'UN KABRİNİN BULUNDUĞU ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NEREDEDİR?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.