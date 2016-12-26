Fettah Can ve Murat Boz'a büyük şok!
Fettah Can ve Murat Boz hakkında açılan dava sonuçladı. “Özledim” şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı.
Milyonlarca kişi tarafından dinlenen ve beğenilen “Özledim” şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar, Fettah Can ve Murat Boz’a açtığı tazminat davasını kazandı.
NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER?
Mahkeme, 'Dünya' adlı eserin aşırma olup olmadığının tespiti için dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. Davanın dün görülen karar duruşmasında mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3’er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lirada manevi tazminat ödemesine hükmetti
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