Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Fettah Can ve Murat Boz'a büyük şok!

Fettah Can ve Murat Boz hakkında açılan dava sonuçladı. “Özledim” şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar ikiliye açtığı tazminat davasını kazandı.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
x

Milyonlarca kişi tarafından dinlenen ve beğenilen “Özledim” şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar, Fettah Can ve Murat Boz’a açtığı tazminat davasını kazandı. 

NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER?

Mahkeme, 'Dünya' adlı eserin aşırma olup olmadığının tespiti için dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. Davanın dün görülen karar duruşmasında  mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3’er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lirada manevi tazminat ödemesine hükmetti

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA