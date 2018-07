Gelinim Mutfakta izle kim elendi kim birinci oldu Gelinim Mutfakta Hatice neden yok ayrıldı mı

Gelinim Mutfakta Hatice neden yok ayrıldı mı Kanal D’de Gelinim Mutfakta izle son bölümde neler oldu? Yarışmanın en sivri dilli yarışmacısı Hatice ve kayınvalidesinin olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Birçok kez haftanın birincisi olarak altın toplayan ikiliyi göremeyenler, 'Hatice neden yok, elendiler mi?' gibi sorulara yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında Hatice ve Hüsniye şaşkınlığı devam ediyor. Yarışmanın en iddialı ikilisinin haftanın başından beri olmaması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Gelinim Mutfakta yeni haftaya iki boş masayla başladı. Bu masalardan birisi yarışmacı Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanıma aitti. Peki, Hatice ve Hüsniye Hanım neden gitti, elendiler mi? Yarışmaya tekrar katılan Cansu, ağırlığını koymaya başladı. İlk olarak Hatice'ye ait olan masadaki eşyaları kutuya koyup gönderdi. Sonrasında fırındaki yemekleri teftişe çıktı. Gün sonu değerlendirmesinde Bu yüzden Cansu, Nurten Hanım tarafından sert eleştirildi. Nurten Hanım, Cansu'ya "Bir şovmeni gönderdik, ikinci şovmen geldi. Niye dolaşıyorsun, kim verdi o yetkiyi sana?" diye rahatsızlığını dile getirdi.

Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? İşte haftanın birincisi ve elenen isim

Gelinim Mutfakta 85. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Hafta boyunca yüksek puan toplamaya çalışan gelinler, haftanın finalinde de rekabeti bırakmayarak beş altın bilezik için mücadele etti. Gün sonunda toplam puanların netleşmesiyle birlikte bir gelin ve kayınvalide elendi. Haftanın final bölümünde kim birinci oldu? Dört gün üst üste birinci olan Özlem, bu başarısını sürdürdü mü? Gelinim Mutfakta’dan hangi isimler elendi? İşte haftanın finalinde yaşananlar!

Günün en başarısız ismi 8 puanla Özlem olurken; Şebnem, 15 puanla günün birincisi ilan edildi. Hafta boyunca en az puanı toplayan Şebnem ve Tuğba son ikiye kaldı. 52 puan toplayan Tuğba- kayınvalidesi Rukiye, yarışmaya veda etti. Haftanın birincisi ise ilk dört gün boyunca en yüksek puanı alan Özlem oldu. Daha önce 13 bilezik toplayan Özlem, 70 puanla 5 bileziği daha almaya hak kazandı.

Gelinim Mutfakta’da neler oluyor?

Yarışmanın en sivri dilli yarışmacısı Hatice ve kayınvalidesinin olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Birçok kez haftanın birincisi olarak altın toplayan ikiliyi göremeyenler, 'Hatice neden yok, elendiler mi?' gibi sorulara yanıt arıyor.

Gelinim Mutfakta yarışması yeni haftanın ilk bölümünde hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Geçtiğimiz haftanın final bölümünde altınları son anda kaçıran Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye'nin olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Gelinim Mutfakta 81. bölümde Hüsniye Hanım ve gelini Hatice'nin yerine eski yarışmacı çift katıldı! Peki, Gelinim Mutfakta'nın yeni gelin ve kayınvalidesi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın ilk bölümün mutfakta iki boş masa vardı. Bu masalardan birisi yarışmacı Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanıma aitti. Fatih Ürek yarışmayı açtıktan sonra bu durum ile ilgili bilgi verdi. Yerlerine ise, önceden yarışan ve ikinci şansı hak ettiğini düşünülen Cansu ve Şengül ikilisi katıldı. Yarışmaya tekrar katılan gelin ilk iş olarak masadaki Hatice'ye ait olan eşyaları bir kutuya doldurdu ve kaldırdı. Hatice ve Hüsniye Hanım'ın neden gelmediği ise bilinmiyor.

HATİCE HANIM AYRILDI MI?

Yerlerine ise, önceden yarışan ve ikinci şansı hak ettiğini düşünülen Cansu ve Şengül ikilisi katıldı. Cansu'nun gelir gelmez Hatice'nin eşyalarını toplaması ve diğer yarışmacıların tezgahları arasında dolaşması Nurten Hanım tarafından eleştirildi.

Cansu'nun şov yaptığını iddia eden Nurten Hanım "Bir şovmeni gönderdik, ikinci şovmen geldi. Niye dolaşıyorsun, kim verdi o yetkiyi sana?" derken, Cansu ise "Hüsniye Teyze gitmiş, yerini sen mi devraldın?" şeklinde kendini savundu.

Yarışmaya ağırlığını koyan Cansu'ya kayınvalidesi Sevgül Hanım da destek oldu.

Hatice ve Hüsniye Hanım'ın programa neden gelmediği ise bilinmiyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.