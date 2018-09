Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de! Fatih Ürek sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Reyting rekorları kıran Gelinim Mutfakta izleyicisi elenen ismi merak ediyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kanal D ekranında sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeniyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta altın bileziklerin sahibi kim oldu? Geçen hafta Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Burcu oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan 12 puanla Ezgi oldu. Günün en yüksek puanını alan 14 puanla Ayşenur oldu ve çeyrek altın kazandı. Haftanın en düşük puanlarını alanlar Emine ve Burcu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim 51 puanla Emine oldu. Burcu ise 53 puan aldı. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 63 puanla Ezgi oldu. Ezgi 5 bileziğin sahibi oldu. Ayşenur’un puanı ise 60. Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM ELENDİ- KİM BİRİNCİ OLDU?

18 Ağustos’ta kim elendi?

Gelinim Mutfakta’nın 18 Ağustos Cuma tarihli bölümünde 2 ekip birden yarışmaya veda etmişti. Yarışmada günün sonuncusu 8 puanla Özlem, birincisi ise 12 puanla Betül olmuştu. Hafta boyunca en az puanı toplayan Betül ve kayınvalidesi yarışmaya veda etmişti. Haftanın birincisi ise 69 puanla Ezgi olmuştu. Ancak yarışmada bu kez iki veda birden yaşanmış, Nurten Hanım ailevi nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldığını söylemişti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASI KONUSU

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.