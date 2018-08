Gelinim Mutfakta izle son bölümde neler oldu Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D’de puan durumu açıklandı

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu merak ediliyor. Kanal D’de Gelinim Mutfakta son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kanal D’nin entrikası yüksek programı Gelinim Mutfakta 9 Ağustos tarihli bölümünde neler olacak? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Herkes şimdiden haftanın kazanını ve kimin elendiğini merak ediyor. Geçen bölümlerde ise yarışmacı Cansu’nun doğum olayı damga vurmuştu. Peki ne oldu? Cansu Şöhret hayranlarına sevindiren haber ise sosyal medyadan geldi. Paylaşılan görüntülerde Cansu ‘nun bebeğini kucağına aldığı görülüyor. Yeni annenin bebeğinin cinsiyeti ise kız oldu ve bebeğe 'Duru' ismini koydular. Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 9 AĞUSTOS PUAN DURUMU - GÜNÜN BİRİNCİSİ-

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU?

9 AĞUSTOS Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Roka Soslu Spagetti" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

İşte kaynanaların puanları:

Songül Kaynana: Halise Gelin - 4 puan (kendi gelini)Ezgi Gelin - 3 puanÖzlem Gelin - 1 puanEmine Gelin - 5 puanNurten Kaynana:Özlem Gelin - 1 puan (kendi gelini)Emine Gelin - 5 puanEzgi Gelin - 2 puanHalise Gelin - 3 puanFatma Kaynana:Emine Gelin - 1 puan (kendi gelini)Halise Gelin - 3 puanEzgi Gelin - 1 puanÖzlem Gelin - 5 puanReyhan Kaynana:Ezgi Gelin - 5 puan (kendi gelini)Halise Gelin - 2 puanEmine Gelin - 2 puanÖzlem Gelin - 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile EMİNE hanım oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puan ile ÖZLEM hanım aldı.

8 Ağustos Gelinim Mutfakta Puanları (08.08.2018 Çarşamba)

Kaynana Nurten’in verdiği Puan

Özlem : 5 puan ⇒ Nurten’in Gelini

Emine : 1

Ezgi : 4

Halise : 1

Kaynana Fatma’nın verdiği Puanlar

Özlem : 2

Emine : 4 puan ⇒ Fatma’nın Gelini

Ezgi: 5

Halise : 1

Kaynana Songül’ün verdiği Puanlar

Özlem : 1

Emine : 4

Ezgi : 3

Halise : 5 puan ⇒ Songül’ün Gelini

Kaynana Reyhan’ın verdiği Puanlar

Özlem : 3

Emine : 5

Ezgi : 1 puan ⇒ Reyhan’ın Gelini

Halise : 2

Çarşamba günün puanları da verilmiş oldu. Her kaynananın verdiği puanlar yukarıda yazılmıştır. Gelinlerin aldığı toplam puanları görmek isteyenler için gelinlerin yarışmaya katılım sırasında göre verelim. Özlem 11 puan, Emine 14 puan, Ezgi 13 puan, Halise 9 puan aldı. Bu puanlara baktığımızda Gelinim Mutfakta 8 Ağustos günün birincisi Emine oldu (Çarşamba).

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Cansu neden yok, doğurdu mu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da geçtiğimiz hafta sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Gelinlerin her gün farklı bir tarifi denediği, kaynanaların ise puanlarıyla birinciyi ve sonuncuyu belirlediği Gelinim Muftakta’da iki veda birden yaşandı. Haftanın finaline bir gün kala yarışmanın iddialı ve sivri dilli isimlerinden biri olan Cansu, yayın esnasında doğum sancısı yaşamaya başladı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu, hastaneye kaldırıldı. Hem ekran karşısındakiler hem de diğer yarışmacıların aklında aynı soru vardı: Cansu doğum yaptı mı?

Cansu Şöhret ve bebeğinin akıbeti haftanın finali bölümünde belli oldu. Doğum haberini programın başında duyuran Fatih Ürek, anne ve bebeği ziyarete gitti, bu anlar ekrana da yansıtıldı. Cansu adına yarışan ismin kazandığı 5 altın bileziği ve diğer yarışmacıların hediyelerini Cansu'ya takdim eden Fatih Ürek, ardından yarışmacının ve Duru bebeğin dinlenmesi için odadan ayrıldı. Böylece Cansu, zorunlu olarak Gelinim Mutfakta’dan ayrılmış oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

