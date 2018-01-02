Gezi'ye koşan Yeşilçay'dan ilginç İran yorumu

En son İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın ‘Güzel Cin’ filminde oynayan Nurgül Yeşilçay, İran'da yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gezi Parkı olaylarının baş mimarlarından biri olan Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim.” sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.