Hakan Peker rejiye beni çek deyip canlı yayını terk etti

TRT'nin müzik kanalında canlı yayınlanan Engelsiz Sahne adlı programda, görme engelli bir bağlama öğretmeniyle sahnede şarkı söyleyen Hakan Peker, şarkının nakaratında kendisinin çekilmesi gerektiğini ima ederek rejiye, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji, yanlış yerleri çekiyorsun" diyerek tepki gösterdi ve yayından ayrıldı.

Sunucu Metin Özülkü ise yaının akışını bozmamak amacıyla sıradaki şarkının anonsunu yaptı.