Hale Soygazi savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yapılanın akla uygun bir şey olmadığını vurgulayan Hale Soygazi, "Bugün burada avukatlarımla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ben o şahsı DNA tesitine davet ediyorum, hakkını neden programda arıyorsun neden bunca sene bekledin? Tabii bu işlerde reyting ve paralar dönüyor" dedi.

Basın mensuplarına konuşan usta sanatçı, "10 gündür bir programda hakkımda her türlü yalan, hakaret ve her türlü tehtid acımasızca yapılmaktadır. O programda bir bey var, soyadını bile hatırlamıyorum. O Mehmet bey ailemin adını, babamın adını soyadını vererek beni ima etti. Bu kayıp anne benmişim, kapıma dayanacakmış, kapımda yatacakmış. Tabii ki bu bir suçtur. Suç duyurusunu da onun için yaptık. Ayrıca program ve yetkilileri hakkında avukatlarım araştırma yapıyorlar ve onlara tazminat davası açacağız. Bu programlar nereye kadar devam edecek? Bu seviyesizliğe kim 'dur' diyecek? Ayrıca çok ilginç bir nokta var. Oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar, yazık günah değil mi ona? İki tane çocuğu var ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş, neden DNA testi kanıtına yönelmemişler? Şimdi biz açacağımız dava ile biz onlardan DNA testi isteyeceğiz. O gelecek, ama o zaman ne yapacaklar? O zaman 'ay pardon yanılmışız' mı diyecekler? Ona buradan sesleniyorum, madur olma mahrur ol, gururlu ol. Biraz gurur onur herkese lazım. Bizim adımızı kullanıp kirletip çamur atmak nedir? Bir de hayatını kaybetmiş insanlara hakaret ediyorlar. Erol Simavi, Tarık Akan, Meftun Olgaç... Bu insanların geride bıraktığı aileleri de mi düşünmüyorlar? Bu kadar atılmaz yani reyting uğruna bu kadar atılmaz. Bu programın reytingi çok düşük, sayemde reytingi yükseldi. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Hale Soygazi avukatı Burcu Sarı ve Ece Ildır, dava süreci hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimin adı soyadı kullanılmak sureti ile mesleği, ünvanı, babasının adı kullanılmak sureti ile direk olarak müvekkilimiz işaret edilmiştir. Kendisine tehtidlerde bulunulmuş huzuru kaçırılmıştır. Buna yönelik suç duyurusunda bulunduk, tazminat davası ile ilgili olarak da çalışamalara başlıyoruz. Program hakkında tazminat davası açıp suçluların hak ettiği cezayı bulmasını istiyoruz."

"BU PROGRAMLARIN NE KADAR YALAN DOLAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR"

Halşe Soygazi, "Böyle bir şeyin kanıtlanma yeri program mıdır? Niçin sen 43 yaşına kadar neden bekledin? Bu kadar eminsen neden bu kadar bekledin? 'Kulağıma fısıldalılar' diyor. Git mahkemeye, DNA testleri yaptır. Bunları yapmayıp programa çıkıyorlar. Bunların ucunda para var çünkü. Bu iş paralarla dönüyor çünkü. Bu çaresiz ekran başındaki halkımız, biraz yoksul biraz çaresiz halkımız bu programlara inanıyor maalesef. Belki bu dava vesile olur da bu programların ne kadar yalan dolan olduğu ortaya çıkar, halk inanmasın, halkı zehirliyorlar" şeklinde konuştu.

"FATMA GİRİK'İ ARAYIP ESPRİ YAPTIM"

67 yaşındaki sanatçının menajeri Bircan Sılan ise "Seda Sayan'a bu durumun doğru olmadığını notlarımızı ilettik. Bize dönmedi, sonuna kadar gideceğini söyledi. Biz de dava açacağımızı söyledik. 'Telefona bağlan' diyorlar, biz o kadar eminiz ki kendimizden 'DNA testini yaptır' diyoruz. O programa katılmamız mümkün değil. Bu konu ile ilgili bir özel açıklama da kendim yapmak istiyorum. Ekranda resimleri verilen tüm Yeşilçam anne adayları benim sanatçılarım, ben de ilk olarak konuyu duyunca Fatma Girik’i arayıp 'Bak hep anne olamamaktan yakındın, çocuğun ortaya çıktı' diye espri yaptım" dedi.