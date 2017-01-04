İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan "Zuhal Topal'la" programının dün yayınlanan bölümünde canlı yayında tansiyon yükseldi.

"İÇ GEÇİRE GEÇİRE HANİFE'YE BAKIYOR"

Locadaki gelin adaylarından Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karşılaşma anında Serkan'ın; "Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife'ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?" sözleri canlı yayında tansiyonu yükseltti.

"HANİFE'DEN DEĞİL ANGELİNA'DAN HOŞLANIYOR"

Serkan'ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife'den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının; "Okan, Hanife'den değil Angelina'dan hoşlanıyor" demesi üzerine ortalık karıştı.

İKİSİ DE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Önce Hanife'den ikinci bir şans isteyen Okan'ın, sonra Angelina'dan hoşlandığını açıklaması büyük tepki almasına neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan'a olumsuz yanıt verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaşlarını tutamadı.

İŞLER İYİCE SARPA SARDI

Şimdi merak edilen; Serkan'ın neden böyle bir açıklama yaptığı, kafaları karıştıran bu iddiaların sonrasında ilerleyen günlerde nelerin yaşanacağı.