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Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na kapak gibi cevap!

Oyuncu Hasan Kaçan, seçmene hakaret eden Tuluhan Tekelioğlu'na cevap verdi.

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Ekmek Teknesi’nin unutulmaz karakteri “Heredot Cevdet” ile hafızalara kazınan, oyuncu Hasan Kaçan, Ülke TV'de Esra Elönü'nün konuğu oldu.

"TESCİL BÜROSU NEREDEYSE SÖYLESİN"

"Evet derseniz cahilliğiniz tescil edilmiş olur." diyerek seçmene hakaret eden gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'na cevap verdi. Kaçan, Tekelioğlu'na: "Peki, buyur et. Kim edecek? Hangi makama gidelim? Nerede bu tescil ediliyorsa, yemin ediyorum, tescil edeceğim. Bu tescil bürosu neredeyse söylesin." dedi.   

 

 

 

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