Hürriyet ve CNN Türk'ten kirli algı operasyonu

Adıyaman'da bir köyün sakinleri ile buna bağlı mezralarının köy statüsüne kavuşturulması için referanduma gidenler arasında çıkan kavgada 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.

Sincik ilçesi Çatbahçe köyüne bağlı Çavçuk mezrasında yaşayanlar, mezralarının bağlı bulunduğu köyden ayrılması ve köy statüsüne kavuşturulması için İl İdare Kurulu Müdürlüğüne başvurdu. Bunun üzerine yapılan referandum sırasında, mezrada yaşayanlar ile köy sakinleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Akşam saatlerine doğru tatışmaların dönüştüğü taşlı sopalı kavgada, Hüseyin Büyükçelebi (45), Mesut Büyükçelebi (24), Yusuf Büyükçelebi (58), Abdurrahman Küçükaydın (32), Cebrail Küçükaydın (27), Medine Küçükaydın (23) Hasan Küçükaydın (29), Ali Aydın, Mehmet Aydın ve Ekrem Aydın yaralandı.

HÜRRİYET VE CNN TÜRK BU HABERİ NASIL GÖRDÜ?

Mezra ve köy için yapılan referandum haberini sanki Nisan ayında yapılan Anayasa değişikliği için gidilecek referandum haberi gibi veren Hürriyet ve CNN Türk haberi şu şekilde paylaştılar:

(Haber7)