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Survivor'da İlhan Mansız ve Serhat Akın rahatsızlandı

Survivor'da Ünlüler Adası ödül oyunu öncesi İlhan Mansız'ın rahatsızlanmasıyla sarsıldı.

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Oyun alanına gitmeye hazırlanan Ünlüler takımında İlhan Mansız bir anda rahatsızlandı. Oyunda yer alamayan İlhan Mansız doktor gözetimine alındı. Oyun alanında ise sembol oyununu kazanmayı başaran Serhat Akın, oyunun ardından yorgun düştü. Dr. Metin Kuş oyunun ardından Serhat Akın'a müdahale etti.

İşte o görüntüler  

 

 

 

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