İlyas Salman'dan Ertuğrul'a şaşırtan sözler

Ünlüktör İlyas Salman açıklamalarda bulundu. Salman, yeni nesil oyuncuları yeterli bulmadığını söyledi. İlyas Salman, Recep İvedik filmine ağır eleştirilerde bulundu.

Günümüz komedyenleri ve oyuncularıyla ilgili görüşünü belirten ünlü aktör İlyas Salman, "Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz" dedi. Yeni nesil oyuncuları eleştiren Salman, şunları söyledi:

"Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler. Çünkü sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz."