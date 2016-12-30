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FETÖ'cü dizi senaristleri iddiası

Rus Büyükelçi Karlov suikastını hatırlatan dizi sahnelerinin ardından 'FETÖ’cü senaristler' tartışması başladı. ‘Vatanım Sensin’ ve ‘İçerde’ dizilerini FETÖ’cü senaristlerin yazdığı iddia edildi.

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Sabah gazetesine konuşan Salih Tuna, “Vatanım Sensin’ ve ‘İçerde’ dizilerini FETÖ’cü senaristler yazıyor” dedi.
 
FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan STV'deki dizi ve filmlerin senaristlerinin halen 'Vatanım Sensin' ve 'İçerde' dizilerinin senaristliğini yaptığını belirten gazeteci yazar Salih Tuna, “Yapımcı şirketler senaryoları gözden geçirmeli. FETÖ'cü senaristler var” dedi. Tuna, STV'deki 'Kollama' dizisinin senaristi Ertan Kurtulan'ın bu sezon gösterilmeye başlayan 'İçerde' dizisini, FETÖ'nün yurt dışındaki okullarının propagandasını yapan 'Selam' filminin senaristi Necati Şahin ise şu an yayında olan 'Vatanım Sensin' dizisini kaleme aldığına dikkat çekti.

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