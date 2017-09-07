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Bacanağı Alişan'ı kovaladı

Alişan, nişanlısı Eda Erol ile ayrıldıklarını duyurmasının ardından, ATV ekranlarında yapacağı programından da oldu. Esra Erol'un eşi Ali Özbir programı rafa kaldırdı.

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Ünlü sunucu  Esra Erol'un eşi  Ali Özbir ve  Alişan, daha önce çevrelerine ATV çalışmasını duyurmuş, hatta stüdyo bile bakmışlardı. Ama Eda Erol'la ayrılık, iş ayrılığına da neden oldu ve ATV'ye yakınlığıyla bilinen  Ali Özbir projeyi rafa kaldırdı.
 
NİŞAN ATINCA İŞ İLİŞKİSİ DE BİTTİ
Alişan, yakın çevresine yakında ATV'de programa başlayacağını duyurmuş ve bu haber de birçok internet sitesinde yer almıştı. Programın yapımcısı da  Esra Erol'un yapımcı eşi  Ali Özbir olacaktı. Fakat  Alişan birdenbire  Ali Özbir'in eşi  Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan ayrılıp, nişanı da atınca, bu ayrılık işine de yansıdı.
 
ALİ ÖZBİR ALİŞAN'I İSTEMEDİ
Yaşanan problemler sonrası  Ali Özbir'in  Alişan'la çalışmaktan vazgeçtiği ve ATV'deki programın da iptal edildiği öğrenildi. Tam TV sezonu başlarken, yaşanan bu durum  Alişan'ın sezona "ekransız" başlamasına neden oldu. (Haberler.com)

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