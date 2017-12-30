Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programında kimler var Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel gecesi konukları belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programında kimler var Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesi konukları belli oldu mu? Sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Dolu dolu geçecek olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı gecesi renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Milyonların sevgilisi olan sunucu Murat Yıldırım eşliğinde eğlenceye ve bilgi sorularına hazır olun! Kim Milyoner Olmak İster 2018 yılbaşı özel bölümde Kırgın Çiçekler'den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar'dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi'den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet'in Gözyaşları'ndan ise Almila Ada ve Berk Atan yarışacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı programında kimler var Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı gecesi konukları belli oldu mu? Sorularının detayları…

Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında ünlü isimler yarışacak!

İlgiyle izlenilen yarışmada bu defa Atv’nin sevilen dizi oyuncuları yarışacak. Kazandıkları ödüller ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Çocuk Esirgeme Kurumu) bağışlanacak.

Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceyi renklendirecek...

Kırgın Çiçekler’den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar’dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi’den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Almila Ada ve Berk Atan’ın yarışacağı 'Kim Milyoner Olmak İster?', Yılbaşı Özel bölümüyle atv ekranlarında.

Murat Yıldırım kimdir?

1979 senesinde Konya'da dünyaya gelen Murat Yıldırım doğma büyüme Konyalıdır. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinlidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendislik bölümünde 8 senede mezun olan Murat Yıldırım 20 Haziran 2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlenmiş ve 30 Haziran 2014 senesinde boşanmıştır.

Oyunculuk kariyerine 1999 senesinde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol alarak başlamıştır. Son olarak 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıktı.