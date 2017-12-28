Kut'ül Amare'nin yayın günü ve saati belli oldu

1.Dünya Savaşı'nda kazanılan şanlı muharebelerden Kut'ül Amare zaferi Diriliş Ertuğrul'un yapım şirketi tarafından bir dizi projesi olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, ilk fragmanı yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ne zaman başlayacak? Kut'ül Amare zaferi nedir? İşte, Kut Muharabesi detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2017 günü bir TRT yayınında bahsini açtığı şanlı zafer Kut'ül Amare, ülkenin gündemine oturmuştu. Diriliş Ertuğrul’un yapımını üstlenen yapımcı Mehmet Bozdağ; yeni dizinin müjdesini vermişti. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle beraber yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare fragmanı merakları artırdı. İşte, TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölüm fragmanı...

1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İngilizleri bozguna uğrattığı son büyük zaferi olarak kayıtlara geçen Kut’ül Amare Kuşatması yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Konya’da kurulan dev platoda çekimleri yapılan tarihi proje zorluklar içinde kazanılan bu büyük zaferi anlatacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin başrolünde daha önceden Diriliş Ertuğrul kadrosunda izlediğimiz Serdar Gökhan, Kaan Taşaner gibi isimler yer alacak.

Mehmetçik Kut'ül Amare ne zaman başlıyor?

Başrollerini büyük ölçüde Diriliş Ertuğrul oyuncularının paylaşacağı Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölüm yayın zamanına ilişkin bir tarih verilmezken; Aralık ayında ekranlarda olması düşünülen dizinin yayın tarihi kesinleştiği takdirde haberimizde yerini alacaktır.

Kut'ül Amare Zaferi nedir?

I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat’ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı. 101 yıl önce 29 Nisan’da sonuçlanan kuşatma sonrasında İngilizlerin 6’sı general, 476’sı subay olmak üzere toplam 13 bin 309 askeri esir alındı. Bazı tarihi kaynaklara göre Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’den sonra en büyük zaferi olan Kut’ül Amare 1952 yılına kadar Türk Ordusu tarafından bayram olarak kutlanıyordu.

Mehmetçik Kut'ül Amare Oyuncuları;

Serdar Gökhan (Hüsrev)

İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet)

İlker Aksum (Cox)

Kaan Taşaner (Süleyman Askeri)

Emre Başer

Özgü Kaya