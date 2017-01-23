Usta şarkıcı Zerrin Özer en büyük pişmanlığı...

Zerrin Özer bir gazeteye verdiği röportajda müzik hayatında yükselmek için anne olmaktan vazgeçtiğini itiraf etti.

Usta şarkıcıya, Zerrin Özer olmak için nelerden vazgeçtiniz? sorusu soruldu. Özer ise üzüntü içerisinde, "Evlattan... Hayatımın en büyük pişmanlığı. Çünkü o zamanlar bu kadar rahat değildi. Haftanın 7 günü çalışıyordum." dedi.

Şarkıcı, birlikte yaşadığı yardımcısının 2 yaşındaki kızını kendi kızı gibi benimsediğini ve küçük kızın adının da Zerrin olduğunu hatta kendisine huy olarak çok benzediğini söyledi.

KAaynak: MİLLİYET