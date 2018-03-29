Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde kadın karakterin namaz kılarken başının açık olması büyük tepki çekti

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin dün ekrana gelen yeni bölümünde kadın karakterin namaz kılarken başının bir kısmının açık olmasına vatandaşlar sert tepki gösterdi. Mehmed - Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünde kadın oyuncuların dekolteli olması ve "Tanrı sizi korusun" demesi tartışmalara neden olmuştu. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde ise başı açık namaz kıldırılan kadın sahnesi izleyiciyi hayrete düşürdü. Söz konusu sahneye tepki yağdı.

İzleyicilerden büyük tepki!

Tarih ve milli manevi değerleri çarpıtması ile eleştirilen Bir Cihan Fatihi adlı dizide izleyenleri hayret ettiren skandal bir sahneye yer verildi.

Başı açık namaz kıldı

Söz konusu dizideki namaz kılma sahnesini izleyenler adeta şoke oldu. Namaza duran kadın oyuncuya başının bir bölümü açık bir biçimde namaz kıldırıldı. Diziyi izleyen az sayıdaki vatandaş hemen konuyu fark ederek tepki gösterdi. Ardından sosyal medyada yayılan hataya tepkiler de çığ gibi büyüdü.