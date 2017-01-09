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Metin Uca'dan skandal paylaşım! Hedef gösterdi

Anayasa değişikliğinden rahatsız olan Metin Uca, MHP'li vekillerin cep telefonu numaralarını yayınlayarak skandala imza attı.

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'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni esas alan anayasa değişikliği teklifinin TBMM'deki görüşmeleri başlamadan süreci engellemeye yönelik provokasyonlar başladı. Eski televizyoncu Metin Uca da MHP'li vekillerin cep telefonu numaralarını yayınlayarak başka bir provokasyona imza attı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğine engel olmak için MHP milletvekillerinin mahrem bilgileri paylaşıldı. Bir dönem çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk yapan Metin Uca, Twitter hesabından aralarında kadın milletvekillerinin de olduğu MHP’lilerin hususi cep telefonu numaralarını paylaşarak vekilleri hedef gösterdi.

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