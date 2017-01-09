Milyoner'de küfür!

ATV'de Selçuk Yöntem'in sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacının, sesli soru kısmında çalınan şarkı için 'çok sevdiğim bir şarkıdır' dediği soruda elenmesi herkesi şoke etti.