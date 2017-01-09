Milyoner'de küfür!
ATV'de Selçuk Yöntem'in sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacının, sesli soru kısmında çalınan şarkı için 'çok sevdiğim bir şarkıdır' dediği soruda elenmesi herkesi şoke etti.
15 bin liralık baraj sorusuna kadar başarıyla gelen yarışmacı verdiği yanlış cevap sonrasında küfretti. Yarışmayı televizyonlarından izleyen seyirciler için o anlar bant yayın olduğundan dolayı önceden önlemi alınarak biplendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.