Müge Anlı canlı izle bugünkü bölümde neler olacak ATV’de Müge Anlı son bölümde neler oldu Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. 6 Eylül ATV’de Müge Anlı canlı yayın bugünkü bölümde neler olacak? Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? ATV’nin reyting rekortmeni programı olan Müge Anlı an be an takip ediliyor. Müge Anlı canlı yayın izleyicisini ekrana kilitliyor. Başarılı sunucu Müge Anlı kayıpları bulmaya devam ediyor. Müge Anlı, birçok kayıp vakasını sonuca ulaştırmış ve aileleri buluşturmuştur. Program sayesinde çok sayıda cinayet dosyası çözülmüştür. Her bölümü heyecanlı her bölümü şoke eden Müge Anlı yeni bölümde neler olacak? Türkiye Ordu’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Eylül 2018 yeni bölüde dün stüdyoda canlı yayına gelen ve anneleri ile kız kardeşlerinin de bu seri katil tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünen kardeşlerden biri bugün annesinin eşyalarını teşhis etmek üzere Ordu’ya gitti. Seri katilin evinden çıkan silahlar ve eşyalar arasından annesinin eşyaları çıkması durumunda olayları bir Yenisi daha eklenecek. Samsun’un Terme ilçesinde yanarak ölen anneni engelli kızının katil zanlısının da bu seri katil olabileceğinden şüphelenilecek.