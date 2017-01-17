Müge Anlı: Çok kısa zamanda güzel gelişme olacak

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı programın sonunda Fahire Kara'dan bahsederek "Fahire hanımla ilgili bir süreç söz konusu ve bu sürece hepimiz saygı duymalıyız. Ben Fahire hanımla ilgili güzel gelişmenin kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bu sabah Türk halkının merakla beklediği Fahire Kara ile ilgili müjdeli haberin sinyallerini verdi. 1990 yılında Mekke'de gerçekleşen tünel faciasında öldü zannedilen Fahire Kara'nın yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Araştırmaca Gazeteci Müge Anlı olayı araştırmaya başladığından beri, programa telefonla bağlanan kişiler, Fahire Kara'nın gördüğü tüm Türk vatandaşlardan kendisini Türkiye'ye götürmeleri için yardım istediğini söyledi. Yaşlı bir adam tarafından alı konulduğu söylenen Fahire Kara'nın nerede yaşadığı bulunmaya uğraşılıyor.

"GÜZEL GELİŞMELER OLACAK"

Bu sabah ki programın sonunda Müge Anlı yaptığı kapanış konuşmasında "Dün arkadaşlarımız çok güzel bir çekim yapmışlar. Umre'ye giden vatandaşlarımız Fahire Hanım'ı bulmak üzere organize olarak yolculuklara çıkıyorlar. Bu çok güzel bir durum. Çok istiyorum bulunmasını ama bir süreç var ve hepimiz bu sürece saygı duymalıyız. Fahire hanımla ilgili çok güzel bir gelişmenin kısa bir zamanda geleceğine inanıyorum" dedi.