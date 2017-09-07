Murat Başoğlu skandalıyla ilgili yeni gelişme!

Evli sunucu Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Başoğlu’nun yalanladığı, “Yeğen” iddiaları, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatının yaptığı açıklama ile kesinleşmişti. Selçuk Kabadayı ise eşine hem boşanma davası hem de tazminat davası açtı.

Açılan dava kapsamında delil toplama aşamasında olan mahkeme görüntülerdeki kadın ile Burcu Başoğlu Kabadayı’nın görüntülerin karşılaştırılarak incelenmesine karar verdi.

Yaşanan bu gelişmeler dışında Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu mahkeme dosyasına yeni bir delil sundu.

Olayın ortaya çıkmasına sebep olan fotoğrafların aslında bir video kaydı olduğunu öğrenen avukat Yazıcıoğlu bu görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu.

Müstehcen görüntülerin olduğu belirtilen video kaydının sızmaması için mahkeme ek tedbir aldı. Mahkeme hakimi görüntüleri delil torbasına koyarak mühürletti. Ardından da delilin önemli olması nedeniyle mahkeme kasasına koydu.

Kaynak: Hürriyet