Mustafa Sandal'dan eşine büyük ayıp
Emina ve Mustafa Sandal çifti evliliklerin 9. yılını Etiler'de kutladı.
Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti kutlama çıkışı görüntülendi.
Muhabirler, Mustafa Sandal'a "Kaç yıllık evlisiniz?" diye sorunca ortamda sessizlik oluştu. Sandal'ın yardımına eşi Emina "9. yıl..." diyerek yetişti.
Ünlü şarkıcı yaşadığı suskunluğu "İlk tanışma tarihinden itibaren hesaplamaya çalıştım. Benim için ilk gün önemli." diyerek açıkladı.
Kaynak : HÜRRİYET
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