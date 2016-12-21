Pascal Nouma: Ne evliliği be kardeşim
Star TV'de yayınlanan izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın programına katılacağını ima etti. Fransız yıldız ise twitter'dan gerçeği açıkladı.
Geçtiğimiz gün programında yayımlanan kısa video ile Pascal Nouma’nın evlendirme programına katılacağı algısı uyandıran Zuhal Topal, dün yayınlanan bölümde ise eski futbolcunun ilk talibinin stüdyoya geleceğini anons etti.
Yayın bitene kadar süren anons gerçek değildi ve programın sonunda her şeyin bir Oyun olduğu ortaya çıktı. Nouma da sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile her şeyin bir oyun olduğunu ortaya koydu.
Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Ne evliliği be kardeşim, Zuhal benim kankam, yeni yıl mesajı istedi, ben de muzurluk yaptım, ne evlenmesi, ne programı" ifadelerini kullandı.
Hahahaha ne evliligi be kardesim, Zuhal benim kankam, yeni yil mesaji istedi, bende muzurluk yaptim, ne evlenmesi, ne programi 😂😂😂😂— Pascal Nouma (@pnouma21) 19 Aralık 2016
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