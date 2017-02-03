Nusret sınır tanımıyor! Di Caprio servisi
Kendine has 'Tuzlama' hareketi ile dünya çapında bir fenomene dönüşen Nusret Gökçe sınır tanımıyor.
Gökçe şimdi de Oscar ödüllü ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya yemek servisi yaptı.
Nusret'in Di Caprio'nun yanında maşhur hareketini yaparken görüntülenen fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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