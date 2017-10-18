Orhan Kılıç, Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Atsız Bey' olarak rol alacak
Orhan Kılıç, yeni sezonu 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Atsız Bey' olarak rol alacak.
Türkiye’de bir süredir dizilerde rol almayan ve ZDF’den gelen film teklifi üzerine bir yıl önce eşi ve oğluyla doğup büyüdüğü Berlin'e yerleşen oyuncu Orhan Kılıç, ekranlara döndü. Kılıç, ekranın en yüksek reytingli dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna katıldı.
Milliyet'in haberine göre, dizinin senaristi ve yapım ortağı Mehmet Bozdağ, Orhan Kılıç'ın dizide 'Aksakallıların adamı' görevini yapacağını söyledi.
'Diriliş Ertuğrul' için yeni sezon, 25 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. TRT 1’de 92’nci bölümü yayınlanacak diziye Kılıç, 94’üncü bölümde 'Atsız Bey' olarak dahil olacak.
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