Popstar 2018 jürileri kimler Kanal D yayın akışı Popstar Alaturka saat kaçta? Milyonları ekrana kilitleyecek yarışma programı Popstar 2018 Alaturka bu akşam canlı yayınla izlenecek. Popstar 2018, canlı yayınla 14 Mart Çarşamba 20.00'de kanal D ekranında başlayacak. İzleyicisini ekrana kilitlemeyi hedefleyen Popstar geri sayıma başladı. Dünya televizyonlarının ilk ve en çok sevilen ses yarışması olan Popstar, yenilenen içeriği ve sürpriz yarışmacıları ile karşınızda olmaya hazırlanıyor! Büyük orkestrası, itinayla seçilmiş çok kabiliyetli yarışmacıları ve yıldız jürisiyle adından yine çokça söz ettirecek olan “Popstar 2018”de yarışma heyecanının yanı sıra içeriğe eklenen oyunlar da programa ayrı bir renk katacak. Popstar 2018’de yarışmacılar her türden sevilen şarkıları seslendirirken her hafta bir yarışmacı birinci olarak sürpriz ödüller kazanacak. Ayrıca yine her hafta bir yarışmacı da elenerek programa veda edecek. İşte Popstar 2018 jürileri…

Her sezonunda seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Popstar bu sezonda çok iddialı geliyor.

Popstar 2018'in jüri koltuğunda ise Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Can Bonomo ve Deniz Seki oturuyor! Popstar 2018, canlı yayınla yarın akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor! “Popstar 2018”de yarışma heyecanının yanı sıra içeriğe eklenen oyunlar da programa ayrı bir renk katacak. Popstar 2018’de yarışmacılar her türden sevilen şarkıları seslendirirken her hafta bir yarışmacı birinci olarak sürpriz ödüller kazanacak. Ayrıca yine her hafta bir yarışmacı da elenerek programa veda edecek.

Programın jüri üyeleri olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Can Bonomo ve sunucusu Osmantan Erkır Popstar 2018 ile ilgili şunları söyledi;

Bülent Ersoy “Mektep talebesi gibi çok heyecanlıyım, Allah bu konuda her çalışanı başarılı kılsın, çünkü halkın huzurunda imtihan veriliyor. En iyisi olması lazım çünkü onlar her şeyin en iyisine, en güzeline layık, 46 sene sonra bir imtihan daha”

Deniz Seki “İlk Popstardan bu yana 15 yıl gibi bir süre geçmiş ve çok hızlı geçmiş. Şimdi o günlere geri döndüm, benim için çok güzel bir başlangıç, Popstar 2018 gerçekten çok iyi olacak, hayırlı uğurlu olsun.

Can Bonomo “Çok heyecanlıyım ve bu jürinin bir parçası olmak da benim için çok büyük bir şans, kendimi gerçekten çok şanlı hissediyorum. Umarım çok güzel bir sezon olur. “

Armağan Çağlayan “Ben bugüne kadar Popstar seçmesi için yedi ya da sekiz kere Türkiye’yi gezdim ama bence bugüne kadar çıkmış olan en iddialı 13 yarışmacı bu yarışmada çıkacak, acayip iyi sesler bulduk.”

Osmantan Erkır “Türkiye’nin en köklü ses yarışması olan Popstar’ı bir kere daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. “Popstar 2018” içeriğiyle, dekoruyla, kurallarıyla en yeni Popstar ve en büyük amacımız Popstar’ın hakkını verecek şekilde çok iyi bir müzik programını izleyicimize sunmak istiyoruz, tabi ki jürimiz sayesinde.”

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

MedYapım'ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başladı. Kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı MedYapım'dan ani bir kararla ayrıldı. MedYapım’da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma editoryal koordinator olarak imzasını attı.

2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne hızlı bir geçiş yaptı.

Bu sırada Finansbank ile Avea markalarının reklamlarında, Belalı Baldız ve İmkansız Aşk adlı dizilerde konuk oyuncu olarak oyunculuk yeteneğini gösterme fırsatı buldu. 2004-2005 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde köşe yazarlığı yapmaya başladıktan bir süre sonra çeşitli röportajlara da imzasını attı. Hürriyet gazetesinden ayrıldıktan sonra röportajlarına Esquire dergisinde devam etti. Aynı zamanda Dishy dergisinde de “Tortu Takvimi” adında bir köşe hazırladı

MedYapım'dan ayrıldıktan sonra görevine Doğan TV bünyesinde yer alan D Productions yapım şirketinde prodüksiyonlardan sorumlu direktör olarak devam etti. “Son Ütücü”, “Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye” ve “Büyük Teklif” adlı programların yapımcılıklarını üstlendi. 2006 yılı yaz döneminde Star TV ekranlarında “Son Ütücü” adlı talk show programını yaptı.

2006 yılının bitmesiyle birlikte D Productions'taki görevinden ayrıldı ve “Son Ütücü” programı da ekranlara veda etti. 2007 yılında Osman Yağmurdereli ile birlikte “Ar&Ya” yapım şirketini kurmuştur. Ar&Ya Yapım şirketinde “Dilimin Ucunda” ,” Kadınlar ve Erkekler” ve sunuculuğunu üstlendiği talk show programı “Armağan Çağlayan’la Bu Hafta” programına imzasını attı.

Armağan Çağlayan 2008 yılında Ayşe Taş ile “Çok Yaşa Sen Ayşe” programını yaptı. Daha sonra “Format Yapımcılık” şirketini kurdu. 2009 yılında yapımcılığını yaptığı “Olmaz Böyle Şey” adlı program ile Türkiye’nin yetenekleri ile yurtdışındaki yetenekleri bir araya getirdi. 2009 yılında Play Yapımcılık’ın üstlendiği “Altın Kızlar” adlı programın formatını yurtdışından getirdi. Bu arada Popstar Alaturka’da jüri üyelğine devam etti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Radikal gazetesinde köşe yazıları yazmış ve röportajlar yapmıştır.