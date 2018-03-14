Reyting sonuçları 13 Mart Salı Kadın mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı Ufak Tefek Cinayetler mi?

13 Mart reyting sonuçları Salı Kadın mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı Ufak Tefek Cinayetler mi? ATV’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları ve Star TV’nin gerilim dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler reyting sıralaması nasıl? FOX TV’nin her hafta ilgiyle izlenilen ve reyting rekorlarına koşan dizisi Kadın reyting sonuçları bu hafta nerede? Her hafta EDHO reytingleri ve Ufak Tefek Cinayetler reytingleri televizyonda reytingleri en çok merak edilen konu oluyor. En sonunda 13 Mart 2018 Salı reyting sonuçları belli oldu. Liderliği kaptırmayan Kadın dizisi Total'de, AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer aldı. İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İşte merak edilen 13 Mart reyting sonuçları...

13 Mart reyting sonuçları

13 Mart reyting sonuçlarında 3 puan türünde de Kadın dizisi zirveye yerleşti. Total ve ABC1 sıralamada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kadın dizisini ikincilikle takip etti. AB reyting sonuçlarında ise ikincilik Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oldu.

TOTAL

AB

ABC1

12 Mart reyting sonuçları

12 Mart reyting sonuçlarında 3 puan türünde de Çukur dizisi birinciliği üstlenmiştir. Total AB ABC1 sıralamasında Çukur'u Söz dizisi takip etmektedir.

12 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 20.49 share alan Çukur birinci, 19.73 share alan Söz ikinci oldu. AB puan türünde 25.56 share alan Çukur dizisi birinci sırada, 16.88 share alan Söz dizisi ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde 25.05 share alan Çukur dizisi birinci olurken, 16.41 share alan Söz dizisi ikinci oldu

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1’ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD’de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1’ine eşdeğer sayılır.