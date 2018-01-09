Reyting sonuçları 8 Ocak Pazartesi Çukur mu Söz mü? Total AB ABC1 reyting sonuçları nasıl? Pazartesi reyting sonuçlarında kim zirveyi oynadı? Birinci olan program hangisi oldu? Reyting sonuçları 8 Ocak Pazartesi kazananı kim oldu? Çukur son bölümde neler yaşandı? Söz dizisi dün en çok izlenen program mı oldu? En çok izlenen dizi ne oldu? Söz her hafta birinciliği sırtlanıyor. Bakalım bu haftada 1. Olacak mı? Söz dizisinde Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Pazartesi akşamları Show TV’De Çukur, Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk, Star TV’de Söz, ATV’de Kırgın Çiçekler dizileri yayınlanıyor. İkinci sırada ise 20.98 share ile Çukur dizisi yer aldı. AB puan türünde ise Çukur dizisi birinci oldu. İkinci olan dizi ise Söz oldu. ABC puan türünde Çukur dizisi 24.52 share ile birinci oldu. İkinci sırada ise 20.28 share ile Söz dizisi yer aldı. İşte Reyting sonuçları 8 Ocak Pazartesi Çukur mu Söz mü? Total AB ABC1 reyting sonuçları haberimizde…

8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

8 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 24.18 share ile Söz dizisi birinci olurken, 19.54 share ile Çukur dizisi ikinci oldu. AB puan türünde 20.56 share ile Çukur dizisi birinci, 19.21 share ile Söz dizisi ikinci oldu. ABC puan türünde birincilik koltuğuna yine Çukur oturdu. Çukur dizisi 23.34 share alırken, Söz 21.16 share aldı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’ın babası olduğunu öğrenen Yavuz yaşadığı şoku atlatamadan, bu gerçeğin onu görevinden uzaklaştırılmasına sebep olduğunu öğrenir. Yavuz artık ancak şehit olduğunda üzerinden çıkaracağını düşündüğü üniformasından uzak kalmıştır. Hava operasyonuyla büyük bir bozguna uğrayan Çolak, Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle uzun menzilli füzeleri eline geçirmek üzeredir. Yavuz ve Bahar, Agah’la ilgili sırları ortaya çıkarmak için İstanbul’a geldiklerinde, Yabancı Büyükelçi’nin takibinden kurtulmak için hayati bir mücadeleye gireceklerdir. Tim ise Çolak’ın yarattığı tehdidi yok etmek için bir arkadaşlarını feda etmek zorunda kalacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır. Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yenik düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasına ulaştığı anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır

8 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

8 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

8 OCAK ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

25 ARALIK PAZARTESİ EN ÇOK İZLENEN PROGRAM HANGİSİ OLDU?

25 Aralık reyting sonuçlarına göre Total puan türünde birinci sıraya 23.14 share ile Söz dizisi oturdu. İkinci sırada ise 20.98 share ile Çukur dizisi yer aldı. AB puan türünde ise Çukur dizisi birinci oldu. İkinci olan dizi ise Söz oldu. ABC puan türünde Çukur dizisi 24.52 share ile birinci oldu. İkinci sırada ise 20.28 share ile Söz dizisi yer aldı.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.