RTÜK'ten "Yol TV" açýklamasý
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Yol TV'nin yayýnlarýnýn sona erdirilmesi kararýna iliþkin, 'Yol Aþkýna adlý programda Kürt ve Alevi toplumunu devlete karþý kin ve düþmanlýða tahrik etmesi, Türkiye'nin El Nusra, DAEÞ gibi terör örgütlerini geliþtirdiði, büyüttüðü, desteklediði, Cerablus'ta iþgalci olduðu yönündeki ifadeler ve PKK, YPG, YPC, YPÞ, HPG gibi terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduðu yönündeki söylemler nedeniyle müeyyide uygulanmýþtýr.' açýklamasý yapýldý.
- AA
Üst Kurul'dan yapýlan açýklamada, Yol TV logolu televizyon kanalýnýn yayýnlarýnýn iletiminin, RTÜK'ten yayýn lisansý olmamasýna raðmen Türkiye’ye yönelik yayýn yapmasý nedeniyle durdurulduðu anýmsatýldý.
Açýklamada þunlar kaydedildi:
"Yayýn içeriði yönünden de 'Yol TV' logosuyla yayýn yapan televizyon kanalýnda, 13 Ekim 2016 tarihinde saat 22.33'te yayýnlanan, sunuculuðunu Fuat Ateþ'in yaptýðý, Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresi Eþ Baþkaný Yüksel Koç ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Mat'ýn konuk olduðu 'Yol Aþkýna' adlý programda, Kürt ve Alevi toplumunu devlete karþý kin ve düþmanlýða tahrik etmesi, Türkiye'nin El Nusra, DAEÞ gibi terör örgütlerini geliþtirdiði, büyüttüðü, desteklediði, Cerablus'ta iþgalci olduðu yönündeki ifadeler, PKK, YPG, YPC, YPÞ, HPG gibi terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduðu yönündeki söylemler ve Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik hakaretler nedeniyle müeyyide uygulanmýþtýr."
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