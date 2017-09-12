Rüya dizisi ekranlara veda ediyor

Show TV'nin yaz döneminde ekrana çıkan iddialı dizisi Rüya, final yapıyor. Salı günleri yayınlanan dizi, geçtiğimiz hafta gün değiştirip, pazar gününe geçmişti.

Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyordu. (Medyatava)