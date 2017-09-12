Rüya dizisi ekranlara veda ediyor
Yaz döneminde ekrana çıkan Show TV'nin iddialı dizisi için final kararı alındı. Rüya dizisi, ekranlara veda edecek...
Show TV'nin yaz döneminde ekrana çıkan iddialı dizisi Rüya, final yapıyor. Salı günleri yayınlanan dizi, geçtiğimiz hafta gün değiştirip, pazar gününe geçmişti.
Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyordu. (Medyatava)
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