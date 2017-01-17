Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Şahan Gökbakar eleştirilere boks sahnesiyle yanıt verdi

Recep İvedik 5'in fragmanındaki boks sahnesini eleştiren Azeri Tarihçi Prof. Dr. Aygün Attar’a Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü;

“ Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan’daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum.”  

 

 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kargo uçağı düştü: 32 ölü, 4 yaralı

Kargo uçağı düştü: 32 ölü, 4 yaralı

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Reina katliamcısı yakalandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA