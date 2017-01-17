Şahan Gökbakar eleştirilere boks sahnesiyle yanıt verdi

Sosyal medya hesabından boks sahnesinin başlangıcını ve fragmanda yer alan kısmı yayınlayarak cevap veren Gökbakar, paylaşımına ise şu notu düştü;



“ Biz üzmek için değil güldürmek için varız. Bizde ‘gardaş’ ülkemize yanlış olmaz. Recep İvedik Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz. Recep İvediğin ağzından dökülenler neymiş? Azerbaycan’daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum. Hepinizi seviyorum.”