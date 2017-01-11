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Selçuk Yöntem 'Milyoner'e veda ediyor

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu değişiyor. İşte Selçuk Yöntem'in yerine gelecek isim

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Kim Milyoner Olmak İster'in sucunucu Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirmiş, programı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.
 
3 yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor. 
 
Selçuk Yöntem'in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel köşesinden duyurdu.
 
'Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım'a emanet.'
 
Kim Milyoner Olmak İstere sürpriz isim
 
"HAYIRLI OLSUN"
 
Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına 'hayırlı olsun' notunu düştü.
Kim Milyoner Olmak İstere sürpriz isim
 
ERDOĞAN KIZ İSTEMİŞTİ
 
Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu
Kim Milyoner Olmak İstere sürpriz isim

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