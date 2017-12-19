Star Gazetesi GYY Albayrak, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğraf için oy kullandı.

Albayrak, "haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde çok sayıda çarpıcı fotoğrafın yer aldığını aktaran Albayrak, seçim yapmanın zor olduğunu söyledi.

"Yaşam" kategorisinde, Zekeriya Karadavut'un "Kostak' profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" fotoğrafına oy kullanan Albayrak, "Çok güzel bir kare." dedi.

Albayrak, "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafa oy verdi.

Spor kategorisinde aklında en fazla yer eden kareye oy verdiğini dile getiren Albayrak, "Hem estetiği hem de anlamı açısından çok değerli bir fotoğraf. Başarıyla beraber bu kare daha anlamlı hale geldi. Kendi çabalarıyla elde ettikleri bir başarı." değerlendirmelerinde bulundu.

Albayrak, yarışmada oy kullandığı için çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ajansın bu yarışmasını uzun zamandan beri takip ediyorum. Mümkün olduğunca da o fotoğrafları biriktirdim. Fotoğrafa ilgim var. O bakımdan da beni cezbeden bir yarışma. Beni de ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.