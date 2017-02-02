STV International

TÜRKİYE aleyhtarı yayınlarıyla bilinen ABD’nin haber kanalı CNN, algı operasyonuna devam ediyor. CNN, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, yurt dışına kaçan FETÖ’cü firari ile röportaj yaptı. Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportajda, kimliği gizli tutulan FETÖ’cü vatan haini, ‘üst düzey asker’ olarak tanıtıldı. Firari darbeci röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Türk Hava Kuvvetleri’nin zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini iddia etti. Adının açıklanmasına ve yüzünün gösterilmesine cesaret edemeyen FETÖ’cü asker, Mehmetçik’in yurtiçi ve sınır ötesinde sürdürdüğü operasyonlardaki başarısına rağmen “Türk Hava Kuvvetleri’nin kapasitesi çöktü” sözleriyle, FETÖ’cü hainliğini belgeledi.

GÜLENCİ’YİM DİYEMEDİ!

15 Temmuz darbe girişimini kaos olarak tanımlayan vatan haini halkın iradesini hiçe sayarak, “O gece kimse ne olduğunu bilmiyordu, kaos vardı” ifadesini kullandı.

CNN muhabirinin darbeciye sempatik yaklaşımı da dikkati çekti. FETÖ’cü asker CNN muhabirinin Gülenci olup olmadığına sorusuna doğrudan yanıt veremedi. Paralel İhanet Çetesi’nin üniformalı teröristi, ABD Başkanı Donald Trump’dan Papa Francis’e herkesin Fetullah Gülen’in destekçisi olabileceğini dile getirdi.

NAMUZSUZ İHANET

CNN’in yayınına Türkiye’den tepki gecikmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “CNN International herhalde, Trump’tan fırça yiyince ABD’ye ilişkin yayınlarına kesip yine Türkiye ile ilgili yayın yapmaya başladı. Ama esas olan, Türk vatandaşı olan, Türk ordusunda general düzeyine kadar yükselmiş olan kişilerin Türkiye devletine, Türk ordusuna ihanet etmeleri. Darbe yaparken büyük bir ihanet yaptılar, şimdi de Türkiye’nin aleyhine utanmaz alçak herifler konuşuyorlar” dedi.

1.094 DAVA

Bakan Bozdağ, şu ana kadar Türkiye genelinde hem darbe teşebbüsüyle, hem de FETÖ üyeliği ve örgüt adına işlenen suçlarla ilgili açılan toplam dava sayısının bin 94 olduğunu da söyledi.

DÜNYADA GÖRÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, vatan haini askerin söylediklerine Twitter’dan tepki gösterdi. Varank, “Bir kısmı Yunanistan’a kaçtı. Bir kısmı ABD’den hainlik peşinde. Dünya tarihi bu kadar aşağılık namussuz ihanet görmemiştir. Kelimeler yetersiz” ifadelerini paylaştı.

ASİMETRİK SAVAŞ

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ise CNN’in yaptığı bu yayını ‘asimetrik savaş’ olarak niteledi. Yarar “Asimetrik savaş terörü bir araç olarak kullanıyor. Yani artık başka enstrümanlarla geliyorlar. Diplomasi, Ekonomi, Medya… İşte bugün yaşanan olay. CNN FETÖ’cü kaçak subayı yayına çıkarıyor ve o subayı Türk Ordusu aleyhine konuşturabiliyor. Bu bir asimetrik savaş yöntemidir” ifadelerini kullandı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

CNN Internanional’de kimliği ve yüzü gizlenen firari darbeci askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı. Devre arkadaşları Yalınalp’i el hareketlerinden ve siluetinden tanıdı.