Survivor 2018 kim elendi elemeye kimler kaldı Survivor dokunulmazlıkta hangi takım birinci Survivor 2018’de kim elendi kimler adada kaldı merak ediliyor. Survivor dokunulmazlık oyununda hangi takım birinci oldu? Survivor yeni bölüm bu akşam yani 26 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek. Survivor son bölümde izleyici hayrete düşmüştü.Yeni bölümde Anıl, Yağmur veya Ramazan’dan biri adaya veda edecek. Nefes kesen sahneleriyle ekrana kilitleyen Survivor All Star sezonunun 26 Mart tarihli bölümünde önce dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak, oyunu kaybeden takım eleme adaylarını belirlemek üzere konseyde toplanacak. Heyecanın bir an eksik olmadığı dokunulmazlık oyununda hangi takim birinci oldu? Bu hafta elemeye kalan isimler arasında kimler var? Survivor yeni yarışmacıları kim? Eleme için ada konseyi ne zaman yapılacak? Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor’a yeni bir isim daha katıldı. Berna Canbeldek Survivor 2018’de All Star takımında mücadele edecek. İşte merak edilen Survivor dokunulmaz sonuçları hakkında detaylı bilgi sizlerle

0 x Survivor 2018 kim elendi elemeye kimler kaldı Survivor dokunulmazlıkta hangi takım birinciliği üstlenecek? Survivor eleme potasında kimler var? Survivor'da hırs ve mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivorda bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oyununda ortalık yine karıştı. Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi? Survivor'da elemeye kim çıktı? Survivor yeni bölüm bu akşam yani 26 Mart Pazartesi günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Anıl, Yağmur veya Ramazan’dan biri adaya veda edecek. Survivor yeni bölüm fragmanında ödül heyecanı yarışmacıların yüzüne yansıdı. Hepsini çok sevindiren ödül ise fragmanda açıklanmadı. Ümit Karan ve Damla arasında ise neler oluyor? Ümit Karan ve Damla tartışmasının arka yüzü fragmanda ortaya çıkmadı. Yeni bölüm fragmanında Ümit Karan’ın bir performansa kızdığı görülüyor. Anıl ise Ramazan hakkında konuştu. Çok yakın arkadaş olduklarını dile getiren Anıl, Ramazan’ın onu yazmaktan çekinmediğini dile getirdi. İşte merak edilen Survivor 2018 eleme heyecanı detayları sizlerle.. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da dün akşam kıyasıya bir rekabet vardı. Takımların hayatını belirleyen dokunulmazlık oyununun galibi All Star oldu. 10-7'lik skorla Gönüllüler takımını yenen All Star bu hafta da rahat bir şekilde konseye katılacak. KİMLER BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANDI? Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle. Bireysel dokunulmazlık için yarışacak olanlar da belli oldu. Haftanın en iyi performanı olan isim Birsen dokunulmazlığa hak kazanırken; bireysel dokunulmazlık yarışından da galip çıkan isim Cumali oldu. SURVİVOR'DA KİM ELENECEK? Konseyde yapılan oylama sonucunda en fazla ismi çıkan yarışmacı Anıl Berk Baki oldu. 2. eleme adayını Cumali belirledi. Cumali, Ramazan Kalyoncu'nun ismini verirken; Birsen 3. eleme adayı olarak Yağmur Banda'yı seçti. SURVİVOR 33.BÖLÜM FRAGMANI SURVİVOR 33. YENİ BÖLÜMDE SİNİRLER GERİLİYOR Bu akşam bir kişi adaya veda edecek. All Star ve Gönüllüler takımı sürpriz ödül için karşı karşıya gelirken oyun alanında iki takımda da kavgalar büyüyecek. TURABİ BATUHAN KAVGASI Oyunda gerilim had safhadaydı. Merve’nin yarışırken sakatlanıp suda uzun süre kalmasına Batuhan “Şov yapıyor” deyince Turabi bu sözlere karşılık verdi ve Batuhan’la tartışmaya girdi. Hararetli dakikaların yaşandığı tartışmada Acun Ilıcalı devreye girdi ve iki yarışmacıyı da uyarıda bulundu. Turabi ve Batuhan arasında 'Şov yapıyorsun' gerginliği yaşandı. Dokunulmazlık oyununda Batuhan'ın Merve için söylediği sözler Turabi'yi kızdırdı. Gergin ikiliyi arkadaşları yatıştırmakta zorlanınca devreye Acun Ilıcalı girdi. NEVİN NEFES ALAMADI Dokunulmazlık oyunu esnasında Berna ile mücadele eden Nevin Yanıt, suya düştü. Bu sırada su yuttu ve bir süre nefes alamadı. Talihsiz yarışmacının yanına hemen yarışmacılar ve doktor koştu. Neyse ki Nevin daha sonra kendine geldi. ANIL BERK BAKİ KİMDİR? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmekte aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Anıl Berk Baki baba tarafından aslen Trabzon'ludur. RAMAZAN KALYONCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak. 1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009'da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey'de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye'nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8'de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018'de yarışıyor. Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu sonrası sembolü vermeden önce Ümit Karan'a övgüler dizip "Mükemmel mücadeleler verdi. Önemli rakiplerini yendi." dedi. Kaptan, tam sembolün kendisine verileceğini zannederken Acun büyük bir sürpriz yaparak "Sembolü ona vermek isterdim ama 3'te 3 yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum." diyerek sembolü Türabi'ye verdi. Ümit Karan ise tam bu sırada gülerek Acun'a sitem etti. Ilıcalı bu görüntüleri sadece kendi Instagram hesabından yayınladı. YAĞMUR BANDA KİMDİR? 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur. Yağmur Banda'nın babası Hamit Banda annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılıda Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

