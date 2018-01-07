Survivor 2018 ne zaman 2018 Survivor kadrosunda yarışmacılar kimler olacak

Survivor 2018 ne zaman başlayacak Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak? Milyonlarca Survivor hayranı bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Survivor 2018'e bu yıl Murat Ceylan, Cumali Akgül, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran'ın katılacağı kesinleşmişti. Acun Ilıcalı şimdi de ada ekibine yeni katılacak bir ismi açıkladı. Heyecanin zirvede olduğu Survivor 2018 için geri sayım başladı. Ünlüler gönüllüler takımında yarışan isimler yavaş yavaş netleşti. Survivor 2018'e bu yıl Murat Ceylan, Cumali Akgül, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Nihat Doğan, Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran'ın katılacağı kesinleşmişti. Acun Ilıcalı şimdi de ada ekibine yeni katılacak bir ismi açıkladı. İşte Survivor 2018 ne zaman başlayacak Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak? sorularının yanıtları haberimizde sizler için derledik.

2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor.

Ancak bu iddialar şuana kadar doğrulanmadı. Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen bir diğer kişi ise Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor.

Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olan Acun Ilıcalı Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını açıkladı. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

Survivor 2018 nasıl olacak?

Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Survivor 2018 hakkında en büyük ipucunu verdi.

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.

Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir takımda bu güne kadar yarışan isimlerin yer alacağını diğer takımın ise gönüllü olarak başvuru yapan iddialı isimlerden oluşacağını duyurdu.

İşte Survivor 2018 All Star kadrosunda olan NEVİN YANIT ve SAHRA IŞIK açıklamaları

NEVİN YANIT

Son olarak Nevin Yanıt'ın Survivor 2018 katılacağını duyuran Acun Ilıcalı, "Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

"ASLA PES ETMEM"

Nevin Yanıt'ın ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor'da görüşmek üzere"

SAHRA IŞIK

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam sevgilisi İstinye'de görüntülendi.

Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

-Turabi Çamkıran

-Sema Aydemir

-Cumali Akgül

-Merve Aydın

-Nagihan Karadere

-Murat Ceylan

-Hilmi Cem İntepe

-Adem Kılıççı

-Hakan Hatipoğlu

-Nihat Doğan

-Ümit Karan

-Nevin Yanıt

-Sahra Işık

İŞTE SURVİVOR BİRİNCİLERİ

Survivor Türkiye

Ülke Yıl Program Birinci Mekan

Türkiye 2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera Uğur Pektaş Palau

Türkiye 2006 Survivor Türkiye - Yunanistan Derya Durmuşlar Panama

Türkiye 2007 Survivor Aslanlar - Kanaryalar Taner Özdeş Panama

Türkiye 2010 Survivor Kızlar - Erkekler Merve Oflaz Filipinler

Türkiye 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Derya Büyükuncu Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2012 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Nihat Altınkaya Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Hilmi Cem İntepe Panama

Türkiye 2014 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Turabi Çamkıran Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2015 Survivor All Star Turabi Çamkıran Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Çağan Atakan Arslan Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Ogeday Girişken Dominik Cumhuriyeti