Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak Survivor 2018 ne zaman başlıyor? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Survivor 2018 All Star gümbür gümbür geliyor! Yılların eskitmediği Acun’un programı yeni sezonda hangi yarışmacılar olacak? Tv8’in başarılı yapımlarından biri olan Survivor All Star 2018 için sayılı günler kaldı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamada Sahra Işık, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın'ın yarışacağını duyurmuştu. Survivor All Star 2018 kadrosuna bir isim daha eklendi. Son olarak yarışmaya katılacak isim Milli atletimiz Nevin Yanıt oldu. Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alacak isim Nevin Yanıt yarışmacı arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Yeni sezona bomba bir kadroyla girecek olan Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor 2018 yarışmacıları Cumali Akgül, Turabi Çamkıran ve Sema Aydemir’de yer alıyor. İşte bomba gibi ekiple gelecek olan Survivor 2018 detayları haberimizde