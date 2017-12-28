Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor 2018 ne zaman başlıyor Survivor 2018 kadrosunda yarışmacılar kimler olacak? Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2018 yarışmacı kadrosu merak ediliyor. Milyonları ekrana kilitleyen yarışma programı Survıvor 2018 gönüller takımı kimler? Survivor 2018 ünlüler takımı kimler? Acun’un yarışma programı yarışmacı kadrosu araştırılıyor. Son olarak yarışmaya katılacak isim Mlli atlet Nevin Yanıt oldu. Daha önce ise 10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 All Star kadrosunda Sahra Işık, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın'ın yarışacağı açıklanmıştı. Peki bu isimlerin ilk sözleri ne oldu? Sahra Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı. İşte merak edilen Survivor 2018 ne zaman başlıyor Survivor 2018 kadrosu ünlüler gönüllüler yarışmacıları kim? Sorusunun yanıtları star.com.tr’de!

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ İLK İSİM

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Survivor 2018'de yarışacak bir ismi daha açıkladı. Survivor 2018'de merakla beklenen Gönüllüler takımı kadrosunda yarışacak olan isim milli atlet Nevin Yanıt oldu...

SURVİVOR 2018'İN YARIŞMACILARI

-Cumali Akgül

-Turabi Çamkıran

-Sema Aydemir

-Nagihan Karadere

-Merve Aydın

-Murat Ceylan

-Hilmi Cem İntepe

-Adem Kılıççı

-Hakan Hatipoğlu

-Nihat Doğan

-Ümit Kara

-Sahra Işık

-Nevin Yanıt

NEVİN YANIT "ASLA PES ETMEM"

Nevin Yanıt'ın ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Survivor 2018 gönüllüler takımında ben de varım. Karşı takım çok tecrübeli ama ben de çok iyiyim. Kendime güveniyorum ve inanıyorum. Hırslıyım, azimliyim ve asla pes etmem. Kendim için takımım için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan eminim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şubat ayında Survivor'da görüşmek üzere"

NEVİN YANIT KİMDİR?

Nevin Yanıt 16 şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur.

2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya’da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 12.98’lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie’yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ’a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu.

Göteborg’da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland’ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları’nda ikinci oldu.

2007 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008’de İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engellideki 8.09’luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları’nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.

Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

SAHRA IŞIK ‘’TEKRAR ADA YOLCUSUYUM’’

Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı. Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA TÜRK-YUNAN YARIŞI

Üstelik bu Survivor eskilerden çok farklı olacak. ‘Survivor 2018 All Star’da yarışmacı sayısı 10’a düştüğünde karşılarına, Acun Medya’nın Dominik’te Yunanistan için çektiği ‘Survivor’ın finale kalan 10 yarışmacısı çıkacak. ‘Survivor’, Türk ve Yunan yarışmacıların kapıştığı bir arenaya dönüşecek, işin içine milli duygular girecek."

"MEKANIN SAHİBİ GELİYOR"

Son olarak Nihat Doğan, Survivor 2018'e katılacağını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Instagram ve Twitter hesaplarından açıklama yapan Nihat Doğan, "Kardeşlerim Sizlerin desteğiyle Yarım kalan öksüz bir hikayeyi tamamlamaya Survivor All Star 2018'e gidiyorum.. dualarınızı benden esirgemeyin.. Bu zamana kadar survivor hakkında tüm bildiklerinizi unutun. Mekanın sahibi geliyor" sözleriyle Survivor 2018'e gideceğini açıkladı. 2011 yılında Survivor'a katılan Nihat Doğan finale kadar gelmeyi başarmış ancak birinci Derya Büyükuncu olmuştu.