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TRT World ekibi Myanmar’da gözaltına alındı

Arakan'da yaşananları TRT World adına belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik ekibin sorgusu sürüyor.

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Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde her hangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRT World yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Myanmarın Arakan bölgesinde  yüzlerce müslüman budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise koşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

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