TRT World ekibi Myanmar’da gözaltına alındı

Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmar polisi TRT ekibini 'parlamento yakınlarında uçan kamera kullanmak' gerekçesiyle gözaltına aldı pic.twitter.com/ncMNOBcAK1 — 24 TV (@yirmidorttv) October 27, 2017

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde her hangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRT World yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Myanmarın Arakan bölgesinde yüzlerce müslüman budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise koşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.