Türk doktorlar Somali'de yüzleri güldürdü

Saðlýk Bakanlýðý, üç kýtada yaptýðý saðlýk projeleriyle hem ülkemizin olumlu imajýna hem de küresel saðlýða katký saðlýyor.

Saðlýk Bakanlýðýnýn Asya, Afrika ve Balkanlarda düzenlediði ‘Saðlýk Haftalarý’ on binlerce hastaya umut oldu. 2004 yýlýndan beri düzenlenen saðlýk haftalarýnda Türk doktorlar, gittikleri ülkenin saðlýk çalýþanlarýyla iþbirliði içerisinde on binlerce muayene ve ameliyat yaptý.

Bugüne kadar yaklaþýk 30 kez gerçekleþtirilen “Saðlýk Haftasý” projesi, SAÐLIK ELÇÝLERÝ isimle belgeselle TRT ekranlarýnda yayýnlanýyor.

Daha önce Kosova ve Azerbaycan’da düzenlenen saðlýk haftalarýný ve Sudan’ý konu alan SAÐLIK ELÇÝLERÝ belgeseli, bu hafta Somali'nin baþkenti Mogadiþu bölümü ile ekranlara geliyor.



SAÐLIK ELÇÝLERÝ, yaklaþýk 1 yýllýk çalýþmanýn ardýndan 2014’te tamamlanan ve resmi açýlýþý geçen yýl Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yapýlan 205 yataklý Mogadiþu-Somali Türkiye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, diðer adýyla Recep Tayyip Erdoðan Hastanesi’nde, saðlýk ve gýda olmak üzere temel yaþam birimlerine muhtaç bölge halkýnýn yaralarýný sarýyor.

Hemþirelik Okulu, lojman, cami gibi merkezleri de barýndýran ve 63 bin m2 alana TÝKA tarafýndan yaptýrýlan hastanede, uyum içinde çalýþan Türk ve Somalili saðlýk ekibi, son 20 yýldýr iç savaþtan büyük acý çeken Somalilerin dertlerine derman oluyor.

SAÐLIK ELÇÝLERÝ’nin bu bölümünde, gönüllü Türk doktorlar bir yandan, Kur’an kursundan çýktýðý esnada baþýna aldýðý kurþunla yaralanan 6 yaþýndaki Abdifitah Ahmed’i zamana karþý yarýþarak tedavi ederken, diðer yandan sürekli kusma sebebiyle, doðduðu kilonun yarýsýna inerek ölümün kýyýsýna gelen 1,5 aylýk Abdullami Said’e yardým eli uzatýyor.

Hüzünlü hikayelerin içinde, Türk doktorlarýnýn Afrika’ya þifa götüren dokunuþunu anlatan “Saðlýk Elçileri” belgeseli

Pazar günü saat 12.25’te TRT HABERDE...