TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: Türkiye'nin kendisini yeniden inşa etmesi gerekiyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa değişiklik teklifinin Genel Kurul görüşmelerinde komisyon adına söz alarak, tarihi bir görüşme yapıldığını söyledi.

Komisyonun üye sayısının 26 olduğunu, ancak anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine çok sayıda milletvekilinin katıldığını belirten Şentop, toplamda 92 saat 10 dakika konuşma yapıldığını kaydetti.

Anayasa değişikliğinin birdenbire Türkiye'nin gündemine gelmediğini, bu teklifin tarihi bir arka planının olduğunu ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye 50 yıldır hükümet sistemini tartışıyor"

"Bizim getirdiğimiz teklif bir hükümet değişikliği teklifidir. Bu teklif ilk defa Cumhurbaşkanımız tarafından 20 Nisan 2003 tarihinde gündeme getirilmiştir. O tarihte henüz 5 aylık bir AK Parti hükümeti vardı. Daha geriye gidecek olursak hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yapmış rahmetli Demirel, rahmetli Özal hükümet sistemi tartışmalarını dile getiriyordu. Bu sistem tartışması Türkiye'de bir 50 yıllık tartışmadır. Türkiye 50 yıldır hükümet sistemini tartışıyor."

Şentop, 140 yıllık parlamenter sistemden bahsedildiğini, 140 yıl içerisinde bir 40 yıl bile parlamenter sistemin düzenli uygulandığı dönemin bulunmadığının altını çizerek "140 yıllık tarih, Türkiye'de bir hükümet sistemi tartışmasının da bir temel sebebidir." dedi.

"Gizli kapılar arkasında hazırlanmış bir çalışma değil"

Anayasa değişiklik teklifi çalışmasının kısa zaman içinde, gizli kapılar arkasında hazırlanmış bir çalışma olmadığının belirten Şentop, "Bu çalışma 'milletten kaçırılmış, kapalı kapılar arkasında hazırlanmış' gibi değerlendirmeleri hak edecek bir çalışma değil." ifadelerini kullandı.

Getirilmek istenen sistemin bir hükümet sistemi değişikliğini içerdiğini, hükümeti doğrudan halkın seçeceğini, dolayısıyla "niye güvenoyu yok, niye gensoru yok" gibi soruların da anlamsız olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Güvenoyu, gensoru dediğiniz şey parlamenter sistemde parlamentonun içerisinden çıkan bir hükümet için söz konusudur. Bu durumu eğer fark etmemişseniz, bu gözle bakamıyorsanız sizinle bu konuyu tartışmamız mümkün değil. Okumuyorsanız tartışmayalım. Bugün yürütme, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundan oluşurken; önerdiğimiz model de Cumhurbaşkanından oluşuyor. Bu da sistemin tabiatı gereği. Bunu biz icat etmedik, Mars'tan gelmedi. Dünyada uygulanan bir sistem. Bugün bölgemiz yeniden inşa edilirken, dünya yeniden inşa edilirken, Avrupa yeniden inşa edilirken Türkiye'nin bu inşa faaliyetine katılabilmesi için kendisini de yeniden inşa etmesi gerekiyor."