Lindsay Lohan yeniden İstanbul'da 2

İslamiyeti kabul ettiği iddialarının ardından sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silen ünlü oyuncu Lindsay Lohan, sessiz sedasız bir kez daha İstanbul'a geldi.

Nuri Altuntaş'ın haberine göre, başörtüsü ile görüntülenen Lohan, bir arkadaşı ile İstanbul'da yemek yedi. Restoran çıkışında sorulara yanıt vermeden hızlıca uzaklaştı. Sivil çakarlı araç ile restorandan uzaklaşan Lohan, otomobilin arkasında çiçekler ile yüzünü gizledi. Lohan'a polis koruması verildiği iddia edildi.

Kaynak: HABERTÜRK