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Hollywood'un ünlü ismi Shia LaBeouf'a gözaltı

Constantine, Transformers, Indiana Jones gibi büyük yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Shia LaBeouf'a ABD'de gözaltı

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Emniyet yetkilileri, ABD'li oyuncunun gözaltına alınma nedenini, New York'taki Sinema Müzesi'nin önünde bir kişi ile tartışması olarak açıkladı.

Shia LaBeouf, müze önünde tartıştığı 25 yaşındaki genci, tartışma sırasında iterek, atkısını çekip, yüzünü çizerek darp etti. Kabahatler yasası çerçevesinde gözaltına alınan LaBeouf'un avukatı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 

Kaynak: MİLLİYET

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