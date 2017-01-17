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Ünlü sanatçılar teröre karşı bir arada

İstanbul Şehir Tiyatroları Darülbedâyi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu başta olmak üzere birçok ünlü isim Şehitler Tepesi'ne karanfil bıraktı.

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Erhan Yazıcıoğlu'nun çağrısı ile bir araya gelen ünlü oyuncu ve tiyatrocular, 'teröre karşı birlik' ve 'Sanatçı, asker, polis ve halk el ele' mesajı verdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde toplanan Selçuk Yöntem, Kenan İmirzalıoğlu, Emin And, Ali Poyrazoğlu, Zihni Göktay, Sinan Bengier, Volkan Severcan, Alev Baymur gibi ünlü isimler, ellerindeki dövizlerle yürüyerek, Şehitler Tepesi'ne karanfil bıraktı.

Yürüyüşü düzenleyen Erhan yazıcıoğlu, "Bizi kanaat önderi seçen halkımıza teşekkür ediyoruz. Bizim düşmanlarımız belli, birbirimizin içinde düşman aramamıza gerek yok" dedi. 

Kenan İmirzalıoğlu, teröre karşı "Bütün kalleşliklere rağmen omuz omuza, bu çirkinliği yeneceğiz." derken Ali Poyrazoğlu, "Dünya bize meydan okuyorsa, biz de dünyaya meydan okumasını biliriz" dedi. 

Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay mesajında, "Biz dik duruyoruz, pes etmeyeceğiz. bizim çok düşmanımız var. Kimse eve kapanmasın" dedi. 

Yürüyüşün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan oyuncu Volkan Severcan, fotoğrafın altına 'teröre hayır' mesajı düştü.

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