Ünlü sunucu canlı yayında şarkı söyledi
ATV anahaber sunucusu Cem Öğretir canlı yayında Barış Manço'nun 'Kol Düğmeleri' şarkısını söyledi.
Bugün Barış Manço'nun 18. ölüm yıldönümü. Manço'yu farklı bir şekilde anmak isteyen Cem Öğretir, canlı yayında gitarı eline alarak Barış Manço'nun 'Kol Düğmeleri' şarkısını söyledi.
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